Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Onuachu ve Cham...

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transferlere dair önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ;

Ertuğrul Doğan: "Onuachu'yu kiralık olarak tekrardan kadromuza katmak istiyoruz. Kulübüyle görüşmelerimiz devam ediyor. Onuachu konusunda beklemedeyiz 1 santrafor alacağımız düşünülüyor ama 2 santrafor alabiliriz."

"CHAM İÇİN GÖRÜŞME YAPACAĞIZ"

"Ozan Tufan ile hocamız arasında bir görüşme gerçekleşti. Planlamamız içinde olan bir oyuncuydu zaten. Onuachu hem bize hem hocasına Trabzonspor'da kalmak istediğini iletti. 15 milyon euro gibi bir beklentileri var, biz kiralama formülü üzerinde duruyoruz. Santrforda alternatiflerimiz var belki 2 tane de alabiliriz. Oyuncuyla beraber kulübünün üzerine baskı yaratıp transferi bitirmek istiyoruz. Cham transferinde de oyuncuyla aramızda bir problem yok ama kulübü 10 milyon euro gibi bir ücret istiyor. Bir görüşme yapacağız kısa süre içinde.''

"BİRAZDAN KAP'A BİLDİRECEĞİZ"

''Birazdan Trabzonlu kardeşimiz Cihan Çanak ile de bir KAP bildiriminde bulunacağız. Bunların dışında basına yansımayan 4 oyuncuyla da görüşmelerimiz devam ediyor. 2'siyle kulüp bazında görüştük henüz. Samuel Gigot istediğimiz bir transfer ama bu bedellerle gerçekleşemez. Maliyet düşerse gerçekleşir. Nunez için de aynı şeyleri söyleyebilirim."

"UĞURCAN'IN AVRUPA HAYALİ VAR"

''Uğurcan'ın bir Avrupa hayali var. Çeşitli kulüpler bizimle bağlantı kuruyor ama resmileşmiş bir şey yok. Güvendiğimiz bir Onuralp var ama ona yardımcı olacak bir kaleci de alabiliriz. Yönetim kurulunun çok ciddi planlamaları var. Daha transfer dönemi dün başladı, 6. oyuncuyu açıklayacağız. EURO 2024 olmasaydı ilk günden 10 oyuncuyu açıklayıp bu işi bitirecektik."

DOĞAN: 4 FUTBOLCUYLA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

"Araya Avrupa Şampiyonası girmeseydi 10 oyuncu açıklamış olabilirdik. Basına yansımayan 4 futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.