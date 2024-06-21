Şampiyonluk sezonu gibi

Başkan Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinin 219'uncu sayısına konuştu. Doğan, "Önümüzdeki sezon için aylar öncesinden başlayan hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Aynı şampiyon olduğumuz sezonun öncesindeki gibi teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile birlikte titiz bir mesainin ortasındayız. Sponsor desteğimizi büyütüyoruz. Türkiye Kupası'nı maalesef kazanamadık. Neler hissettiğinizin farkındayım ve bilin ki daha fazlasını ben dahil yönetim, teknik ekip ve oyuncularımız da yaşadı. Buradan çıkartacağımız çok önemli dersler var" dedi.

KİMSE BİZİ EZEMEZ

Sahada adaletin sağlanması adına mücadelenin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Başkan Ertuğrul Doğan, şunları söyledi: "Hangi şart altında olursa olsun hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve kimsenin bizi ezmesine de izin vermeyeceğiz. Şunun altını da özellikle çizmek istiyorum: Asla ve asla bahanelerin arkasına saklanmadan, sorumluluk alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor."

TARİHLER NETLEŞTİ

Bordo mavililerin Macaristan'da oynayacağı iki hazırlık maçının tarihi netleşti. Karadeniz devi, 10 Temmuz'da bir Macar temsilcisiyle, 14 Temmuz'da ise daha güçlü bir takım ile karşı karşıya gelecek. Takımların isimleri henüz netleşmedi. Görüşmeler devam ediyor.

ÖĞRENCİYE FORMA

Bordo mavili yönetici Birhan Emre Yazıcı'dan öğrencilere jest. Yazıcı, karne ve bayram nedeniyle Haşilina Yalıncak Anaokulu ve Hızırbey Ülkü İlkokulu'nda ana sınıfı ile özel eğitim sınıflarındaki öğrencilere, Trabzonspor forması hediye etti.