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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, bordo-mavili taraftarlarlardan övgüyle bahsetti. Doğan, Şampiyonlar değişir. Oyuncular, teknik direktörler, başkanlar değişir. Değişmeyen bir tek şey vardır. Sonu istediğimiz gibi bitmese dahi, Türkiye Kupası final biletlerini bir kaç dakikada tüketen, Atatürk Olimpiyat Stadı’na gelerek takımlarına en etkili desteği veren; hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmayan yegane güç, Trabzonspor taraftarıdır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 14:14
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftara teşekkür!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, futbolda her şeyin değişebileceğini, değişmeyen yegane gücün Trabzonspor taraftarı olduğunu söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisinde yer alan yazısında, bordo-mavili taraftarlardan övgüyle bahsetti. Doğan, futbolda neredeyse hiçbir şeyin sürekli olmadığını belirterek, "Şampiyonlar değişir. Oyuncular, teknik direktörler, başkanlar değişir. Değişmeyen bir tek şey vardır. Sonu istediğimiz gibi bitmese dahi, Türkiye Kupası final biletlerini bir kaç dakikada tüketen, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelerek takımlarına en etkili desteği veren; hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmayan yegane güç, Trabzonspor taraftarıdır. Bu hiç değişmez. Bu kadar çok şeyin farklılık gösterdiği dünyada, gözümüz kapalı güvenebileceğimiz tek gerçek belki de budur. Bordo-mavi renklere olan sevgimiz ve bu sevgiyi temsil eden, her şart altında dimdik duran, kızsa da, öfkelense de, "bir daha maça gitmeyeceğim" dese de, günün sonunda Trabzonspor sevdası ağır bastığı için sinirini unutup bu arma için yeniden başlamasını bilen siz büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇIKARTACAĞIMIZ DERSLER, BİZE YOL GÖSTERİCİ OLACAKTIR"

Gelecek sezonun hazırlıklarına aylar öncesinden başladıklarını vurgulayan Başkan Doğan, "Önümüzdeki sezon için aylar öncesinden başlayan hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Aynı şampiyon olduğumuz sezonun öncesindeki gibi Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ile birlikte titiz bir mesainin ortasındayız. Sponsor desteğimizi büyütüyoruz ve tesisler, altyapı, eğitim modelleri gibi bir çok alanda söyleyecek onca şeyimiz olmasına rağmen, bugün bu sayfada bunları anlatmak istemiyorum. Türkiye Kupası'nı maalesef kazanamadık. Hepimiz için çok ama çok önemliydi. Neler hissettiğinizin farkındayım ve bilin ki daha fazlasını ben dahil yönetim, teknik ekip ve oyuncularımız da yaşadı. Buradan çıkartacağımız çok önemli dersler var ve bu bize kesinlikle yol gösterici olacaktır" şeklinde konuştu.

"SAHADA ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Adalet için mücadeleyi bırakmayacaklarını belirten Başkan Ertuğrul Doğan, "Bu sezon yine gördük ki sahadaki adaletin sağlanması için mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Hangi şart altında olursa olsun hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve kimsenin bizi ezmesine de izin vermeyeceğiz. Şunun altını da özellikle çizmek istiyorum. Asla ve asla bahanelerin arkasına saklanmadan, sorumluluk alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu dergide kaleme alacağım her yazı, işte bu prensiplere sadık kalınarak yine aynı şekilde size ulaşacaktır. Hepinize bu zor sezon boyunca gösterdiğiniz olağanüstü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Birlikte daha güzel günlere" diye konuştu.

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