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Trezeguet’ye yakın markaj
Bu sezon Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle 17 maçta forma giyemese de tüm kulvarlarda 28 maçta görev alıp 11 gol 6 asistlik katkı sunan Trezeguet'ye özellikle ülkesi Mısır ve Suudi Arabistan'dan ilgi devam ediyor. 29 yaşındaki sol kanada cazip bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Dünya Kupası Elemeleri için Mısır Milli Takım kampına giden Trezeguet, ülkesinin 6 Haziran'da Burkina Faso ve 10 Haziran'da GineBissau ile oynayacağı maçlarda takip edilecek.
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