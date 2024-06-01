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Trabzonspor'un Cham ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, 23 yaşındaki Avusturyalı 10 numara için Clermont ile kıyasıya pazarlık yapıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Cham’i yaratıcı oyun tarzı ve hücumdaki etkinliği nedeniyle istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'un Cham ısrarı! İşte pazarlıklarda son durum

Trabzonspor, Muhammed Cham'ın transferi için yoğun çaba harcıyor. Clermont kulübüyle yapılan görüşmelerde önemli mesafeler kat edildi. İlk olarak 10 milyon euro talep eden Belçika ekibi, yoğun pazarlıklar ve Cham'ın gelmek istemesi sonucu rakamı 5-6 milyon euro seviyelerine indirdi. Trabzonspor'un teklifi ise 4 milyon euro civarında. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği 23 yaşındaki 10 numara, takımın hücum gücünü artırma potansiyeli taşıyor. Cham'ın 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda oynayabilmesi, Trabzonspor'un farklı hücum varyasyonlarına olanak sağlayacak.

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