2026 Dünya Kupası'na Avustralya mağlubiyetiyle talihsiz bir başlangıç yapan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki ikinci maçında San Francisco Bay Area Stadı'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Arcides Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.

GALİBİYETE KİLİTLENDİK

D Grubu'nda Paraguay'ı 4-1'lik skorla mağlup eden ve averajla zirvede yer alan ABD ile Avustralya'nın 3'er puanı bulunuyor. Milli Takımımız ve Güney Amerika temsilcisi puanla tanışamadı. Tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan A Milli Takımımız, Paraguay engelini aşarak hem ilk zaferini elde etmek hem de Avustralya mağlubiyetini telafi etmeyi amaçlıyor. Bizim Çocuklar D Grubu'ndaki son sınavında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Los Angeles'ta ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

İKİNCİ KEZ RAKİBİZ

A Milli Futbol Takımımız, yarın kritik bir maça çıkacağı Paraguay ile tarihinde 2. kez karşılaşacak. Milliler, 1995 yılında Fatih Terim yönetiminde rakibiyle oynadığı özel maçta golsüz berabere kaldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: UĞURCAN, MERT, OZAN, ABDÜLKERİM, FERDİ, İSMAİL, HAKAN, BARIŞ, KENAN, ARDA, DENİZ

PARAGUAY: GILL, CACERES, G.GOMEZ, ALDERETE, MAIDANA, CUBAS, D.GOMEZ, ALMIRON, MAURICIO, SANABRIA, ENCISO