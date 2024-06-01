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Trabzonspor'da büyük değişim! Tam 7 mevki...

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon planlamaları son sürat devam ediyor. Bordo-mavili yönetim gelecek sezona neredeyse sıfırdan kurulacak bir kadro ile girmeye hazırlanıyor. Kurmaylar, iki mevki dışında yeni bir takım oluşturmak için kolları sıvadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'da büyük değişim! Tam 7 mevki...

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Trendyol Süper Lig'de birçok takım için belirsizlik yaşanırken, Trabzonspor transfer çalışmalarında önemli mesafe kat etti. Lig bitmeden üç oyuncuyla anlaşan, Başkan Ertuğrul Doğan'ın deyimiyle üç futbolcuyla da da anlaşma aşamasına yaklaşan Karadeniz devinde birkaç mevki dışında neredeyse sıfırdan bir takım oluşturulması gündemde. Ayrılma ihtimali bulunan isimlere göre transferde sayılar artabilir.

KALECİ: Uğurcan Çakır'ın bu yaz takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor. Oyuncunun menajeri birçok farklı ülkede transfer görüşmesi yapıyor ve kulübe de bir resmi teklif ulaştı. Çakır'ın ayrılma ihtimaline bağlı olarak mevcut kalecilerin yanına bir isim daha transfer edilebilir.

SOL BEK TRANSFERİ TAMAMLANDI, ARAYIŞ YOK

SAĞ BEK: Devre arasında alınan Meunier ile birçok takım ilgileniyor. 32 yaşındaki sağ bek de geçtiğimiz günlerde yurt dışında yaptığı bir açıklamada, henüz eve yerleşmediğini ve otelde kaldığını belirtmişti. Meunier'in ayrılması durumunda direkt bir takviye, kalması durumunda ise alternatif bir isim kadroya katılacak.

STOPER: Bordo-mavili takımda en ciddi değişimin yaşanması beklenen mevkilerden birisi stoper. Kiralık olarak oynayan Benkovic ayrıldı. Baniya ile Parma ilgileniyor. Fernandez ve Denswil'e teklif gelmesi durumunda değerlendirilecek. Bu bölgeye en az iki takviye yapılması gündemde. Bu konuda girişimler devam ediyor.

SOL BEK: Mevcut sol bek oyuncuları Eren Elmalı ve Arif Boşluk'un yanına Borna Barisic transferi gerçekleştirildi. Bu bölge için transfer çalışmaları tamamlandı.

ORTA SAHA: Gerıde kalan sezonda en ciddi sıkıntıların yaşandığı mevki olarak öne çıktı. Bu bölge için Lunstram'ın transferi sonuçlandırıldı. Cham için de geri sayıma geçildi. Berat Özdemir'in sezon sonu, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün ise devre arasında ayrıldığı bu bölge için en az 3 takviye yapılması gündemde.

SAĞ KANAT: Edin Vişça'nın gelecek sezon kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak takımda yedek sağ kanat oyuncusu kalmadı. Bu nedenle buraya bir takviye yapılması gündemde. Sol kanat: Mislav Orsic ve Trezeguet bu bölgede takımda bulunan oyuncular. Trezeguet'ye hem ülkesi Mısır ve hem de Suudi Arabistan'dan teklifler var. Bu nedenle olası bir ayrılıkta buraya da takviye gerçekleşecek.

FORVET: Paul Onuachu'nun kiralık sözleşmesi sona erdi. Tüm kiralama girişlerine rağmen Onuachu'dan henüz istenen sonuç alınamadı. Ayrıca Gaziantep FK'de iyi işlere imza atan Draguş'un işi bitirildi. Draguş, Enis Destan, Umut Bozok ve Poyraz gibi isimler bulunmasına rağmen Fırtına, Yaremchuk için bastırıyor.

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