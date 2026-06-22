Gözler 100. Gazi Koşusu'nda!

Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda mücadele edecek jokeyler, adlarını tarihe yazdırabilmek için piste çıkacak. Yarış öncesinde görüşlerini paylaşan jokeyler, organizasyonun heyecanının her geçen gün arttığını belirtirken, ortak temennilerinin hak edenin kazanması ve tüm safkanların yarışı sağlıklı şekilde tamamlaması olduğunu ifade etti.

Türk yarışçılık tarihinin en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşanıyor. Veliefendi Hipodromu'nda son hazırlıklar sürerken, 22 safkanın mücadele edeceği dev yarış 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.