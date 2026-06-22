CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Gözler 100. Gazi Koşusu'nda!

Gözler 100. Gazi Koşusu'nda!

Veliefendi Hipodromu'nda gözler 100. Gazi Koşusu'na çevrildi. Yarışacak jokeylerin ise tek hedefi tarihe geçmek. İşte tüm detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 11:55
Gözler 100. Gazi Koşusu'nda!

Türk at yarışçılığının derbisi olarak kabul edilen ve bu yıl 100. kez düzenlenecek olan Gazi Koşusu'nda mücadele edecek jokeyler, adlarını tarihe yazdırabilmek için piste çıkacak. Yarış öncesinde görüşlerini paylaşan jokeyler, organizasyonun heyecanının her geçen gün arttığını belirtirken, ortak temennilerinin hak edenin kazanması ve tüm safkanların yarışı sağlıklı şekilde tamamlaması olduğunu ifade etti.

Türk yarışçılık tarihinin en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen ve Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nda 100. yıl heyecanı yaşanıyor. Veliefendi Hipodromu'nda son hazırlıklar sürerken, 22 safkanın mücadele edeceği dev yarış 28 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro...
DİĞER
O arabadan çıkan ses Türkiye’nin hiti oldu! Hakan Peker’den Demet Akalın’ın keşfedilme hikayesi: “Onun için ütopik bir şeydi”
12. Yargı Paketi ve öğrenci affı TBMM gündeminde | Davalarda hızlı karar dönemi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de stoper mesaiai! 4 yıldız listede
F.Bahçe B planını yaptı! Guirassy olmazsa...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gözler 100. Gazi Koşusu'nda! Gözler 100. Gazi Koşusu'nda! 11:49
G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... G.Saray'da Davinson gelişmesi! 35 milyon euro... 11:37
665. Kırkpınar için geri sayım! 665. Kırkpınar için geri sayım! 11:25
Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı Galatasaray, Coşkun Özarı'yı andı 10:47
F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine 08:03
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 05:08
Daha Eski
Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! Hacıosmanoğlu'ndan Montella açıklaması! 04:46
Ödemi azaltmaya yardımcı besinler💦 Ödemi azaltmaya yardımcı besinler💦 01:20
G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! G.Saray'dan çok konuşulacak transfer! 01:18
Yiğit Arslan Beşiktaş GAİN'e veda etti! Yiğit Arslan Beşiktaş GAİN'e veda etti! 01:17
Fırtına'da Otavio heyecanı! Fırtına'da Otavio heyecanı! 01:17
Italiano'dan Vlahovic'e telefon! Italiano'dan Vlahovic'e telefon! 01:17