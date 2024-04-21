Haberler Trabzonspor Trabzonspor Abdullah Avcı ile daha başarılı

Trabzonspor Abdullah Avcı ile daha başarılı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Mondihome Kayserispor'u 2-1 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada daha başarılı bir grafik sergiliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:29
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Abdullah Avcı ile daha başarılı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı 12 lig karşılaşmasında 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 19 puan elde etti.

Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam yönetiminde 13 dış saha maçında ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ile 24 puan toplayarak hanesine iç sahadan 5 puan daha fazla yazdırdı.

BJELICA İLE SADECE 1 DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trabzonspor, ligin ilk 8 haftasında görev yapan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica yönetiminde deplasmanda başarısız bir grafik ortaya koymuştu.

Bordo-mavililer, Bjelica'nın görev yaptığı 4 deplasman maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak sadece 3 puan çıkarabilmişti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda Galatasaray'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 3-2, Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etmişti.

LİGDE SON 4 HAFTADA SADECE DEPLASMANDA PUAN ALDI

Trabzonspor, ligde son 4 karşılaşmada sadece deplasman maçlarında kazanarak puan elde etti.

Bordo-mavililer, son 4 haftada sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak puan elde edemezken deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Mondihome Kayserispor'u da 2-1 yenerek 6 puan kazandı.

SAHASINDA 6 MAÇTA PUAN KAYBI

Trabzonspor, Avcı ile sahasında sırasıyla Corendon Alanyaspor'u 1-0, TÜMOSAN Konyaspor ve Yılport Samsunspor'u 2-1, Atakaş Hatayspor'u 2-0, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1'lik sonuçla mağlup etti.

Mondihome Kayserispor'a 1-0, Galatasaray'a 5-1 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra Kasımpaşa ve Fenerbahçe'ye 3-2, EMS Yapı Sivasspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, iç sahada tek beraberliğini ise RAMS Başakşehir karşısında 1-1'lik sonuçla yaşadı.

DIŞ SAHADAKİ 13 MAÇTA 3 YENİLGİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, Gaziantep FK'yi de 3-1, İstanbulspor karşısında 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın 73. dakikasında rakibin çekilmesi üzerine 3-0 hükmen, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0, EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Aslan'dan yılın bombası! Orta sahaya yıldız isim...
Siyonizmin maşası PYD'de 'Misak-ı Milli' hazımsızlığı! Elebaşı Müslim çaresiz... "Türkiye Erbil başta olmak üzere hepsini ele geçirdi"
Kartal'dan stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Sivas 11'i
İmza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman?
eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a stoper çalımı! 13:14
Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? Trabzonspor - F. Karagümrük maçı ne zaman? 13:00
Bahçeşehir'in yeni sportif direktörü Bjelica Bahçeşehir'in yeni sportif direktörü Bjelica 12:49
Burak Yılmaz 6 maçtır kazanamıyor Burak Yılmaz 6 maçtır kazanamıyor 12:44
Giresunspor'dan kötü istatistik! Giresunspor'dan kötü istatistik! 12:43
Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman? 12:38
Daha Eski
Trabzonspor Avcı ile daha başarılı Trabzonspor Avcı ile daha başarılı 12:29
İki yıldızdan dev piyango! İşte gerçekleşen bonuslar İki yıldızdan dev piyango! İşte gerçekleşen bonuslar 12:24
Kartal'dan stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Sivas 11'i Kartal'dan stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin Sivas 11'i 12:22
Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı ne zaman? Beşiktaş Emlakjet- Galatasaray Ekmas maçı ne zaman? 12:20
Çin'de Verstappen rüzgarı! Çin'de Verstappen rüzgarı! 12:18
G.Saray - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - Pendikspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:11