DİĞER
Farkımızı gösterelim
Abdullah Avcı, Konyaspor karşısında MEDAŞ KONYA kazanmak için 90 dakika mücadele istedi. Son haftalarda coşkulu bir futbol oynamaya başladıklarını söyleyen başarılı hoca, "Oyuncular verilen görevi sahaya yansıttığında istediğimizi alıyoruz. Önümüzde iki hedefimiz dururken daha coşkulu oynamalıyız. Konya'da farkımızı gösterelim ve 3 puan alalım. Milli arada iyi çalıştık. Umarım karşılığını alırız" ifadesini kullandı.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.