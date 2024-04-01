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Trabzonspor'da Mats Hummels gelişmesi

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da Mats Hummels gelişmesi yaşanıyor. Alman savunmacının babası Hermann Hummels’in İstanbul’a gelerek Başkan Doğan ile görüştüğü belirtildi. 35 yaşındaki dev stoper ile anlaşma çok yakın.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'da Mats Hummels gelişmesi

Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen ve bunun için kollarını erkenden sıvayan Karadeniz devinin gündemine hemen her gün yeni isimler giriyor. Ara transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i alan Trabzonspor, Alman ekibinin orta saha oyuncusu Reus için de devreye girmişti. Fırtına, bu kez yine aynı takımdan bir stoperin peşinde: Mats Hummels. Sezon sonunda Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Alman savunmacının babası Hermann Hummels'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

THOMAS MEUNIER DEVREYE GİRDİ

Görüşmelerin çok olumlu geçtiği belirtiliyor. Eski takım arkadaşı Thomas Meunier'in de devreye girip Hummels'i ikna ettiği ifade ediliyor. Bu sezon toplam 29 maça çıkan Alman stoper, 3 gol kaydetti. Borussia Dortmund forması altında 14 sezon boyunca 498 maça çıkan tecrübe abidesi, 37 gol ve 22 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla bilinen Hummels'in Trabzonspor'a katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Transferin resmiyet kazanmasıyla birlikte, Fırtına'nın defans hattında güçlü bir takviye yapmış olacağı öngörülüyor. 1.91 boyundaki savunmacının güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gözüküyor.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Mats Hummels tam bir kupa canavarı. Kariyerinde Bayern Münih ve Dortmund gibi iki dev kulüpte oynayan 35 yaşındaki futbolcu, toplamda 17 kupa aldı. 2014'te Almanya Milli Takımı ile Dünya şampiyonluğu yaşayan 1.91 boyundaki stoper, 6 kez Almanya şampiyonluğu, 6 kez Almanya Süper Kupa şampiyonluğu, 3 kez Almanya Kupası şampiyonluğu ve 1 defa da Almanya ile U21 Avrupa şampiyonluğu elde etti.

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