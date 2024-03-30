Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Enis Destan’a İtalya ilgisi

TRABZONSPOR HABERLERİ - Enis Destan’a İtalya ilgisi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Bu sezon ikinci forvet konumunda yer alan Enis Destan, lig ve kupada çıktığı toplam 31 maçta 8 gol atıp 4 asist yapmıştı. Genç futbolcuyla, Serie A ekibi Udinese'nin ilgilendiği ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 11:33
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERLERİ - Enis Destan’a İtalya ilgisi

21 yaşındaki oyuncuyla geçtiğimiz günlerde Serie A ekibi Udinese'nin ilgilendiği kaydedilmişti. Bordo- mavililerin, devre arası transfer döneminde sözleşmesini 2028'e kadar revize ettiği Enis'ten 10 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

DOĞAN BÜYÜK ŞANS

Genel Sekreter Kemal Ertürk, Başkan Ertuğrul Doğan'a övgü yağdırdı. Doğan'ın çok büyük bir şans olduğuna vurgu yapan Ertürk, şöyle konuştu: "Asbaşkanlığı döneminde, yani 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden olan Doğan, kulübümüzü öncelikle sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak için çaba sarf ediyor."

KRİTİK NİSAN VİRAJI

Bordo mavililer, nisanda üst üste kritik sınavlarla karşı karşıya kalacak. 3 Nisan'da Konyaspor'a konuk olacak Fırtına, 12 Nisan Cuma günü sahasında Sivasspor, 20 Nisan'da deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. 23 Nisan'da ise Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Son maçı ise Gaziantep FK ile olacak.

CENTİLMEN TRABZON

Fenerbahçe derbisindeki saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor, buna rağmen Süper Lig'de 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer şu ana kadar 1 kırmızı, 45 sarı kart gördü. Ligde en çok kırmızı kart gören takım ise 7 Adana Demir (7) oldu. Ligin en az sarı kart gören takımları 45 kart ile Trabzonspor ve Ankaragücü.

İSTİKRARSIZ BENKOVIC

Trabzonspor'un bir diğer stoperi Filip Benkovic de Baniya gibi istikrarsız bir görüntü ortaya koyarken, son 7 maçta kadroya giremedi. Sakatlığı nedeniyle son 7 maçın 3'ünde bulunmayan 26 yaşındaki Hırvat oyuncu 4 maçta ise 21 kişilik kadroya giremedi

DİĞER
Bahar'ın Timur'u ters köşe yaptı! Mehmet Yılmaz Ak memleketiyle şaşırttı!
Başkan Erdoğan'dan Arnavutköy Mitinginde önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Barış Alper ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu
Arda Turan'dan flaş itiraf! "G.Saray'ı yenmek..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Wout Weghorst sesleri!
Trabzonspor'da Marlon aşkı!
1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ 2024? | 1 Nisan'da bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları ve resmi daireler tatil mi?
OY KULLANMAMA CEZASI 2024 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Cezası var mı, ne kadar?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 MART 2024 | Ay Yay burcunda🌙 Etrafa neşe saçmanın vakti geldi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real'in Davies ısrarı! Teklif ortaya çıktı Real'in Davies ısrarı! Teklif ortaya çıktı 14:05
Borussia Mönchengladbach - Freiburg maçı ne zaman? Borussia Mönchengladbach - Freiburg maçı ne zaman? 13:19
Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman? 13:17
Omerovic: Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz Omerovic: Trabzonspor maçını kazanmak istiyoruz 13:15
Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman? 13:14
RB Leipzig - Mainz 05 maçı ne zaman? RB Leipzig - Mainz 05 maçı ne zaman? 13:11
Daha Eski
G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı G.Saray'da flaş veda! İşte Köhn'ün yeni takımı 13:09
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE Beşiktaş - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE 12:28
THY Euroleague'de ikide iki haftası! THY Euroleague'de ikide iki haftası! 12:02
F.Bahçe için kritik hafta! Alınacak kararlar... F.Bahçe için kritik hafta! Alınacak kararlar... 11:53
Buruk yeni hedefi belli oldu! Hatay maçında... Buruk yeni hedefi belli oldu! Hatay maçında... 11:43
Barış Alper ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu Barış Alper ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu 11:34