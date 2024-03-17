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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Umarım karşılığı alırız!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi bordo-mavililerde Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 19:56 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2024 Pazar 19:59
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Umarım karşılığı alırız!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev maç öncesi bordo mavililerde Abdullah Avcı konuştu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Fenerbahçe ve Trabzonspor bu ülkenin en önemli iki takımı.

Teknik adamların 11 tercihleri her zaman tartışılır, maç önü tekrar konuşulur. Teknik adamlar 1 hafta boyunca strateji belirleyip oyuncuları belirlerler. Fenerbahçe'ye karşı bugün böyle oynamayı tercih etti. Fenerbahçe 14 deplasmanda 13 galibiyet 1 beraberlik almış. Şampiyonluk stresi yaklaştıkça kaygı, endişe başlar. Biz de yaşadık bunları. Son haftalarda bireysel performansla ilerliyor gibi duruyorlar.

Beşiktaş maçı ile birlikte yükselen bir grafiğimiz var. Fenerbahçe ve Trabzonspor bu ülkenin en önemli iki takımı. Sporun içinde intikam gibi kelimeler yoktur.

Hakemin konuşulmadığı, güzel bir futbol akşamı olsun. Fenerbahçe'nin ligdeki tek mağlubiyetini biz aldırdık ve orada güzel bir hikaye yazdık. Fenerbahçe iyi bir takım, Avrupa'da da iyi gidiyorlar.

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