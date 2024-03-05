Skandal hata

Mücadelenin 38. dakikasında futbol sahalarında ender görülen bir an yaşandı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, kullandığı serbest vuruşu yakınındaki Denswil'e gönderdi. Fakat bu topun kendisine geldiğini fark etmeyen savunmacı, o anlarda adeta uyudu.

Uğurcan Çakır ile Denswil ikilisinin yaşadığı iletişim hatasını iyi değerlendiren Oğuz Aydın, belki de kariyerinin en rahat golünü boş ağlara gönderdi. Bordo-mavili oyuncular bu hata sonrası büyük şok yaşarken; Alanyaspor bu golle aradaki farkı ikiye çıkarmış oldu.