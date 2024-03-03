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Fırtına Süper Lig'deki kazanma serisini Alanya deplasmanında da devam ettirmeyi planlıyor. Abdullah Avcı, son haftalarda gelişen, bireysel anlamda sahiplenen bir kimliğe bürünen takımı ve oyun anlayışını yarın güney ekibi karşısında da görmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2024 Pazar 06:50
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Aynen devam

Fırtına Süper Lig'deki kazanma serisini Alanya deplasmanında da devam ettirmeyi planlıyor. Abdullah Avcı, son haftalarda gelişen, bireysel anlamda sahiplenen bir kimliğe bürünen takımı ve oyun anlayışını yarın güney ekibi karşısında da görmek istiyor. Kupa çeyrek finalinde Başakşehir karşılaşmasına Onuachu ile başlayan Avcı, sakatlık geçiren Nijeryalı forvetin yerine yeniden Enis'e forma verecek. Orta sahada Berat Özdemir ile Umut Güneş'in performansını beğenen başarılı hocanın bu nedenle Mendy'yi stoperde oynatmaya devam edeceği öğrenildi.

KASKETLİLER'DEN HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN

"Kasketliler" olarak bilinen Kuşak Karadeniz Uşakları Horon Akademisi Derneği'nin üyeleri, Dünya Kasketliler Günü vesilesi ile Abdullah Avcı'ya ziyarette bulundu. Avcı, ziyaret anısına Prof. Dr. Orhan Durgun'a imzaladığı bordo-mavili forma armağan etti.

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