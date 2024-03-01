Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına sert esiyor! Yükselişte dikkat çeken detay

TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına sert esiyor! Yükselişte dikkat çeken detay

Trabzonspor yükselişe geçti. Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’te 5 yaptı. Fırtına'nın bu yükselişinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına sert esiyor! Yükselişte dikkat çeken detay

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Başakşehir'i tecrübeli futbolcusu Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Trabzonspor'da, son haftalarda kanat oyuncularının gol katkısı dikkat çekti. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçı kazanan ve 4 maçtır kalesini gole kapatan bordo- mavililerde Trezeguet, Visca ve Bardhi bu süreçte öne çıkan isimler oldu. Ligde 2-0 kazanılan Hatay maçında sol kanat oyuncuları Trezeguet ve Bardhi golleri atarken, 2-0 kazanılan Pendik maçında ise forvet Enis Destan ile Trezeguet fileleri havalandırmıştı.

Ligde 1-0'lık Adana Demir maçında da golü atan isim Trezeguet olmuştu. Trabzonspor kupanın son 16 turunda Gençlerbirliği'ni sol bek Eren Elmalı ile sol kanat Trezeguet'in golleriyle 2-1 yenerken çeyrek finalde ise deneyimli futbolcu Edin Visca takımına turu getiren golü attı. Böylelikle son 5 maçta kanat oyuncuları, atılan 8 golün 6'sına katkı sağladı. Ayrıca Visca Gençlerbirliği maçında Trezeguet'in turu getiren golünün asistini yapan isim olmuştu. Trezeguet bu sezon 8 gol, 2 asistle oynadı. Visca 4 gol, 9 asist ve Bardhi 3 gol 5 asistlik katkı sağlamış oldu.

GEÇEN YILI SOLLADI

Trabzonspor formasıyla geçen sezon 42 maçta 7 kez ağları sarsan Enis Bardhi, bu yıl ise şimdiden 3 gol, 5 asiste ulaştı. 28 karşılaşmada bu performansı gösteren Kuzey Makedonyalı yıldız, geçen sezonki skor katkısını geride bıraktı. Böylece son haftalarda vazgeçilmezlerden oldu.

KUPAYA TAŞIYOR

Edin Visca, Türkiye Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırttı. Boşnak yıldız, bu organizasyonda 4 maçta da skora etki etti. Çorum, Manisa ve Gençlerbirliği'ne karşı asist yapan 34 yaşındaki yıldız, Başakşehir maçındaki golüyle de turu getirdi. 30 maçta 4 gol, 9 asiste ulaşan Visca, takımı yarı finale taşıdı.

DİĞER
Sırra kadem basan Selena'nın Selin'i Türkiye'ye döndü! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
Başkan Erdoğan 'hayalim' demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Kanarya'ya 10 milyon euro'luk piyango!
İşte G.Saray - Karagümrük maçının özeti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Umut Güneş ve Onuachu'nun son durumları belli oldu!
En uzun seriyi yakaladı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 1 Mart rakamları
💥Süper Loto çekildi! (29 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş yorum! "Kesilecek çok bilet var" Flaş yorum! "Kesilecek çok bilet var" 07:41
Olay sözler! "Tamamen kendine oynuyor" Olay sözler! "Tamamen kendine oynuyor" 07:20
A. Bilbao Kral Kupası'nda finalde! A. Bilbao Kral Kupası'nda finalde! 01:37
A. Bilbao Kral Kupası'nda finalde! A. Bilbao Kral Kupası'nda finalde! 01:37
Yıldızını gönderip Szymanski'yi alacaklar! Yıldızını gönderip Szymanski'yi alacaklar! 01:05
İşte G.Saray - Karagümrük maçının özeti! İşte G.Saray - Karagümrük maçının özeti! 00:54
Daha Eski
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 00:54
Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide... Buruk'tan Aurier ve Ziyech açıklaması! Derbide... 00:54
G.Saray kupaya veda etti! G.Saray kupaya veda etti! 00:54
Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı itiraf! Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı itiraf! 00:54
F.Bahçe'de Fred gelişmesi! Hatayspor maçında... F.Bahçe'de Fred gelişmesi! Hatayspor maçında... 00:54
Anadolu Efes deplasmanda mağlup! Anadolu Efes deplasmanda mağlup! 00:54