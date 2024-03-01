TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına sert esiyor! Yükselişte dikkat çeken detay

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Başakşehir'i tecrübeli futbolcusu Edin Visca'nın golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Trabzonspor'da, son haftalarda kanat oyuncularının gol katkısı dikkat çekti. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçı kazanan ve 4 maçtır kalesini gole kapatan bordo- mavililerde Trezeguet, Visca ve Bardhi bu süreçte öne çıkan isimler oldu. Ligde 2-0 kazanılan Hatay maçında sol kanat oyuncuları Trezeguet ve Bardhi golleri atarken, 2-0 kazanılan Pendik maçında ise forvet Enis Destan ile Trezeguet fileleri havalandırmıştı.

Ligde 1-0'lık Adana Demir maçında da golü atan isim Trezeguet olmuştu. Trabzonspor kupanın son 16 turunda Gençlerbirliği'ni sol bek Eren Elmalı ile sol kanat Trezeguet'in golleriyle 2-1 yenerken çeyrek finalde ise deneyimli futbolcu Edin Visca takımına turu getiren golü attı. Böylelikle son 5 maçta kanat oyuncuları, atılan 8 golün 6'sına katkı sağladı. Ayrıca Visca Gençlerbirliği maçında Trezeguet'in turu getiren golünün asistini yapan isim olmuştu. Trezeguet bu sezon 8 gol, 2 asistle oynadı. Visca 4 gol, 9 asist ve Bardhi 3 gol 5 asistlik katkı sağlamış oldu.

GEÇEN YILI SOLLADI

Trabzonspor formasıyla geçen sezon 42 maçta 7 kez ağları sarsan Enis Bardhi, bu yıl ise şimdiden 3 gol, 5 asiste ulaştı. 28 karşılaşmada bu performansı gösteren Kuzey Makedonyalı yıldız, geçen sezonki skor katkısını geride bıraktı. Böylece son haftalarda vazgeçilmezlerden oldu.

KUPAYA TAŞIYOR

Edin Visca, Türkiye Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırttı. Boşnak yıldız, bu organizasyonda 4 maçta da skora etki etti. Çorum, Manisa ve Gençlerbirliği'ne karşı asist yapan 34 yaşındaki yıldız, Başakşehir maçındaki golüyle de turu getirdi. 30 maçta 4 gol, 9 asiste ulaşan Visca, takımı yarı finale taşıdı.