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Trabzonspor'da alınan galibiyetlerle yüzler gülmeye başladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Pendikspor'u mağlup eden Tranzonspor'da yüzler gülmeye başladı. Ligin ikinci devresinde aldığı puan kayıplarının ardından karadeniz ekibinde, 2 hafta üst üste alınan 3 puanla kara bulutlar da dağıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 12:31
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Trabzonspor'da alınan galibiyetlerle yüzler gülmeye başladı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Ligin ikinci yarısında aldığı seri puan kayıplarının ardından bordo-mavililerde, 2 hafta art arda alınan 3 puanla kara bulutlar da dağıldı. Karadeniz ekibinde yeni transfer Meunier'in başarılı performansı ise camiayı ve taraftarları da memnun etti.

Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve ilk 5 haftada 1 beraberlik 4 mağlubiyetle sadece 1 puan toplayabilen bordo-mavililer son 2 haftada da kazanarak büyük moral depoladı. Geçen hafta sahasında Hatayspor'u mağlup eden Trabzonspor dün de deplasmanda Pendikspor'u mağlup ederek yeni bir seri başlattı. Bordo-mavili takım Abdullah Avcı yönetiminde Ocak 2023'ten beri ilk kez üst üste 2 Süper Lig maçını gol yemeden kazanmış oldu. (Hatayspor, Pendikspor).

Pendikspor galibiyetinde Enis Destan'ın attığı kafa golüyle bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım konumuna geçen Trabzonspor (14), 2019/20 sezonundan (15 kez) bu yana en yüksek sayıya da ulaşmış oldu. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan oyuncular listesinde Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Enis Destan olarak verilere yansıdı. (Paun Onuachu 5 gol, Nuno da Costa 5 gol, Enis Destan 4 gol ve Mame Thiam 4 gol)

GENÇ OYUNCU ENİS DESTAN GOLLERE DEVAM

Trabzonspor'un genç oyuncusu Enis Destan, Pendikspor karşısında takımı adına kaydettiği 2'nci golle de dikkatleri çekmeye devam etti. Süper Lig'de son 6 maçta 3 gol kaydeden genç yetenek, bu haftayı da boş geçmedi. Genç oyuncu, Süper Lig'de 4 ve Türkiye Kupası'nda 3 olmak üzere 7 gol kaydetti.

MEUNIER KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un devre arasındaki tek transferi olan Thomas Meunier ise oynadığı futbol ve takıma katkısıyla da büyük beğeni kazandı. Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 2 lig maçında gol katkısı sağlayan ilk savunma oyuncusu olma başarısını gösteren Belçikalı oyuncunun ortaya koyduğu başarılı performansları da istatistiklere yansıdı. Opta'nın verilerine göre Pendikspor maçında en fazla topla buluşan (83 kez) en fazla şut pası veren ve hava topu kazanan Meunier, 1 asist, yüzde 75 pas isabeti, 5 top uzaklaştırma ile dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

Bu arada Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Pendikspor galibiyetinin ardından oyuncularına 2 gün izin verdi. Bordo-mavililer Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına Çarşamba günü başlayacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de Trabzonspor'un galibiyetini farklı başlıklarla okuyucularına aktardı. Yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka gazetesi: Trabzon Pendik'te parladı

Kuzey Ekspres: Trabzon uçuşa geçti

Karadeniz: 10 Numara adamsınız

Sonnokta: Pendik'e vermedik vize, getirdik dize

Günebakış: Trabzon geri döndü

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