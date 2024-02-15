DİĞER
Lahtimi Fas’ta kalıyor
Trabzon'un sezon başında 100 bin euro'ya ülkesinin takımlarından Wydad Casablanca'ya gönderdiği Lahtimi son 3 maçında 2 asist yaparak dikkat çekti. Fas kulübü, 22 yaşındaki sağ kanadın borservisini, maçların yüzde 75'inde oynatması durumunda 400 bin euro'ya alacak. Faslı yıldız şu ana kadar oynadığı 29 maçın 25'inde kadroda yer aldı. Opsiyon maddesinin devreye girmesi kesin gibi.
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.