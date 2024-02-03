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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Worrall'a kanca! İşte yapılan teklif

TRANSFER HABERİ: Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Trabzonspor, İngiliz stoper Joe Worrall için kulübü Nottingham Forest'e teklif yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Worrall'a kanca! İşte yapılan teklif

Fırtına'da transfer hareketliliği sürüyor. Karadeniz temsilcisi birçok oyuncuyla temaslarına devam ediyor. Bunlardan biri de İngiliz savunma oyuncusu Joe Worrall. Ada basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor, 27 yaşındaki savunma oyuncusu için kulübü Nottingham Forest'e 4 milyon euro'luk resmi teklfiini sundu. Worrall'ın Nottingham ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Worrall'ın Karadeniz ekibinden gelen teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. Kulüpler arasında görüşmelerin ise devam ettiği kaydedildi. Bordo-mavililerin 1.90 boyundaki tecrübeli stoperi renklerine katarak bu bölgeyi de güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Worrall bu sezon Nottingham formasını 9 defa taşıdı. Gol veya asist üretemedi. 1 defa oyundan atıldı.

FABRIZIO ROMANO DA YAZDI

Fırtına'nın Joe Worrall'a ilgisini ünlü transfer duyumcusu Fabrizio Romano da yazdı. Bu iddiayı Romano'nun da dile getirmesi Trabzonspor taraftarını heyecanlandırdı.

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