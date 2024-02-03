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Trabzonspor Abdullah Avcı ile Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da tecrübeli teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlı rakibine hiç yenilmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 11:45
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Trabzonspor Abdullah Avcı ile Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı rakibi karşısında hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavili takım, ikinci dönem takımın başına getirdiği Avcı idaresinde, Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu süreçte Beşiktaş deplasmanında 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken kendi evinde ise oynadığı 1 maçta sahadan eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

AVCI İLE ÜÇ BÜYÜK RAKİPLERE KARŞI MAÇLAR

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 16 maça çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü.

BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR

Trabzonspor, bu sezon 5. büyük karşılaşmasına Beşiktaş önünde çıkacak.Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Galatasaray'a deplasmanda 2-0, sahasında 5-1 mağlup oldu.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1
2023-2024 Fenerbahçe-Trabzonspor 2-3
2023-2024 Trabzonspor-Galatasaray 1-5

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