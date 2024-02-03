Trabzonspor Abdullah Avcı ile Beşiktaş'a karşı kaybetmiyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde siyah-beyazlı rakibi karşısında hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavili takım, ikinci dönem takımın başına getirdiği Avcı idaresinde, Beşiktaş karşısında ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, bu süreçte Beşiktaş deplasmanında 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken kendi evinde ise oynadığı 1 maçta sahadan eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1'lik skorlarla mağlup ederken 2022-2023 sezonunda ise 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı tek maçta 2021-2022 sezonunda ise 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

AVCI İLE ÜÇ BÜYÜK RAKİPLERE KARŞI MAÇLAR

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 16 maça çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 4 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde de 23 gol gördü.

BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR

Trabzonspor, bu sezon 5. büyük karşılaşmasına Beşiktaş önünde çıkacak.Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, Galatasaray'a deplasmanda 2-0, sahasında 5-1 mağlup oldu.

MAÇLAR VE SONUÇLAR

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: