Trabzonspor Kasımpaşa maçı | CANLI İZLE (Trabzonspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım)

Trednyol Süper Lig'de 23. hafta maçında Trabzonspor - Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Son iki haftadır mağlup olan bordo-mavililer 3 puan peşinde. Trabzonspor - Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LERİ TRABZONSPOR: Uğurcan, Baniya, Fernandez, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis

KASIMPAŞA: Ali Emre, Winck, Taylan Utku, Yasin, Mortadha, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Da Costa.

TRABZONSPOR'DA EKSİK ÇOK!

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemiyor. Karadeniz ekibinde, Orsic, Denswil, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.