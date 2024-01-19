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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 10:14 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 10:27
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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. 21 Ocak Pazar günü Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmada Abdulkadir Bitigen görev alacak.

21. haftanın karşılaşmaları ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

Kasımpaşa - Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

Fatih Karagümrük - Başakşehir FK: Ümit Öztürk

Pendikspor - Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu

Adana Demirspor - MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

PAZAR

Sivasspor - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe - Samsunspor: Bahattin Şimşek

Trabzonspor - Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

PAZARTESİ

Kayserispor - İstanbulspor: Cihan Aydın

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