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Bakasetas Fatih Terim’in yanına gidiyor

Trabzonspor’da Yunan yıldızın dönemi sona eriyor. Tecrübeli hücum oyuncusu Fatih Terim’in çalıştırdığı Panathinaikos ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Bakasetas Fatih Terim’in yanına gidiyor

Karadeniz ekibine Alanyaspor'dan gelen, alınan kupada ve kazanılan şampiyonlukta büyük payı olan Anastasios Bakasetas için ayrılık vakti… Yunan yıldız bir süredir kendisine talip olan Panatnihaikos ile görüşme halindeydi. İleri düzeyde devam eden pazarlıklarda sona gelindi. 30 yaşındaki oyuncu, Yunan devinin teklifine "Evet" dedi. Trabzonspor, Baka'ya kontrat uzatma teklifi sunmuş ancak oyuncu buna yanaşmamıştı. Önceki gece Trabzon'a gelen Panathiakos kulübü yetkilileri Bakasetas ve menajeriyle masaya oturdu, anlaşmaya vardı. Yunan temsilcisi ile Trabzonspor arasındaki temaslar ise devam ediyor. Bakasetas, Panathinaikos ile 2.5 yıllığına anlaştı. Yıllık 1.5 milyon euro net maaş artı bonuslar alacak. Sağlık kontrolü ve resmi imza için Trabzonspor'un onayı bekleniyor.

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