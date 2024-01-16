Abdullah Avcı sonrası ligde puan farkı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, takımın başına geçtikten sonra Trendyol Süper Lig'de oluşan puan tablosunda bordo-mavililerin Fenerbahçe ile 6, Galatasaray ile arasında 4 puanlık fark bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'de sezona Nenad Bjelica ile başlayan Trabzonspor, arzulanan sonuçların alınamaması üzerine ligin 8. haftasında Hırvat teknik adamla yollarını ayırmıştı. Söz konusu dönemde 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer 12 puanla 7. sırada yer aldı.

ABDULLAH AVCI FARKI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın başına gelmesinin ardından çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 25 puan toplayan Avcı, takımı 3. sıraya taşıdı. Deneyimli teknik adam, takımın başına geçmesinin ardında zirve de yer alan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki puan farkını ise 4'e indirdi.

Avcı'nın Tredyol Süper Lig'e dönmesiyle birlikte oluşan puan tablosunda Fenerbahçe ve Galatasaray 29'ar puan toplarken Trabzonspor ise 25 puan topladı.

GELDİĞİ İLK DÖNEMİN İZLERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ikinci döneminde ilk geldiği dönemdeki izleri taşıyor. 2020-21 sezonunda 9. haftada bordo-mavili takım ile ilk maçına çıkan Avcı, 12 maçlık dilimde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan toplamıştı.

Bu sezonun yine 9. haftasında takımın başında sahaya çıkan Avcı, ilk dönemindeki benzer tabloyu yaşıyor. Bordo-mavili takımın başında bulunduğu 95 günlük dönemde 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 25 puan topladı. Söz konusu maçlarda 2.08'lik puan ortalaması elde etti.