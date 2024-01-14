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ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahattin Şimşek müsabakada düdük çalacak. VAR'da ise Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 15:30 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 Pazar 15:40
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ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: LEITE, BAHADIR, BÜNYAMIN, GÜRAY, ÖMER, UFUK, SARIC, ERDOĞAN, BUKSA, SAFURI, BYTYQI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MEHMET, BANIYA, BENKOVIC, EREN, BERAT, MENDY, BAKASETAS, VISCA, FOUNTAS, ENIS

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.

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