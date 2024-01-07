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Deplasmanda çok havalı

Bordo-mavililer dış sahada rakip tanımıyor. Avcı’nın öğrencileri dün başkent ekibini devirdi. Art arda 3. deplasman zaferi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Deplasmanda çok havalı

Süper Lig'de Trabzonspor deplasman maçlarında, Akyazı'ya göre daha rahat ediyor. Son 2 dış saha maçında Gaziantep FK ve İstanbulspor'u 3'er golle geçen Fırtına, Ankaragücü karşısında da hata yapmadı. Bordo-mavililer temkinli bir futbol sergiledi. Başkent temsilcisine fazla pozisyon vermezken 30. dakikada golü buldular. Fountas'ın getirdiği topa Bakasetas vurdu. Savunmadan seken top Edin Visca'nın önünde kaldı. Boşnak yıldız da en iyi bildiği işi yaptı, mermi gibi bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.

Trabzonspor ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak Ankaragücü'nü 1-0 yendi ve 3 puanı kazandı. Karadeniz Fırtınası bu sezon deplasman karşılaşmalarında en son Adana Demirspor'a 1-0 kaybetmişti. Bu maçtan sonra çıktığı 6 maçta bileğini büken çıkmadı. Söz konunu 6 deplasman mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep, İstanbulspor ve Ankaragücü'nü mağlup etti. Sivasspor ve Karagümrük ile de berabere kaldı. Dış sahada puan ortalaması 2.3'e yükseldi. Abdullah Avcı ve öğrencileri maç sonunda zaferi deplasman tribünündeki taraftarlarıyla birlikte kutladılar.

Yunus Emre SEL

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