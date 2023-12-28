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Hedef 300 milyon TL

Yönetici Sami Karaman, TS Club satışlarını açıkladı: Şu an itibarıyla bu sezon tam 200 milyon lira ciro elde ettik. Sezon sonu 300 milyon TL hedefine ulaşmayı çok istiyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Hedef 300 milyon TL

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sayman Sami Karaman, TS Club ürünlerinin satışlarından memnun olduklarını söyledi. Karaman, "Şu an itibarıyla bu sezon 200 milyon TL ciroya ulaştık. Sezon sonu 300 milyon TL hedefine ulaşmak istiyoruz. Şu anda 80 bin forma satışını geçtik. Sezon sonu bu sayıyı 200 bin yapmak istiyoruz. 2024'ün bu anlamda daha iyi geçmesini temenni ediyoruz. Hedefler mutlaka insanların ekonomisi ile eşdeğer gerçekleşiyor" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK FORMASININ YERİ AYRI

Trabzonspor her dönem bir önceki sezon formalarında taraftarlara indirim uyguladıklarının da altını çizen Karaman, sadece şampiyonluk sezonunda çıkartılan özel formanın bu kapsam dışında tutulduğunu belirtti. Karaman, "Şampiyon olduğumuz 2021- 22 sezonunda çıkardığımız özel şampiyonluk formasının yeri çok özel ve ayrı. Taraftarımız da bu formaya gerçekten çok güzel bir ilgi gösteriyor. Her dönem de bunu satışlardan görebiliyoruz" dedi

ONLİNE SATIŞLAR OLUMLU ETKİLEDİ

Trabzonspor'un Trabzon, İstanbul, Ankara, Sakarya'da TS Club mağazalarının bulunduğunu ifade ederek, "Mağaza sayımızı şu anda arttırmayı çok düşünmüyoruz. Çünkü son yıllarda insanımızın hayatına giren ve oldukça etkin olan online satışlar bizim satışlarımızı da olumlu etkilemiş durumda. Belki ilerleyen dönemlerde yurt dışında bir mağaza açarız" diye konuştu.

'FORMA CHALLENGE' BAŞLAYACAKTIR

Forma Challenge Kampanyası'nın 2 sezondur yapılmadığına dikkati çeken Genel Sayman Sami Karaman "Bu elbette takımın aldığı sonuçlara da bağlı. Takım bir istikrarı yakaladığı ve zirvede iddiasını sürdürdüğü müddetçe camiamız da bu kampanyalara daha çok ilgi gösteriyor. Şu anda da yine zirvenin 3. sırasında yer alıyoruz. Ben inanıyorum ki camiamız 'Forma Challenge'ı başlatacaktır" ifadesini kullandı.

Sahte ürünlerle mücadele kulübün en önemli çalışmalarından birisinin de lisanssız ve sahte ürünlerle mücadele konusu olduğunu da kaydeden Sami Karaman: "Kulübümüzün tescilli markalarından TS Club'a ait lisanslı ürünlerin sahtelerini üreterek satışa sunan kişilere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan tespitler doğrultusunda imitasyon ürün satışı gerçekleştirenlerle ilgili olarak yasal işlemler de yapılıyor."

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