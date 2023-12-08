Kupayı unut lige bak

Fırtına, Çorum FK karşısında aldığı lig galibiyetinin morali ile pazar günü oynayacağı Gaziantep FK maçına motive olmaya başladı. Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Fırtına, ligde de zirve ile aradaki farkı eritmek istiyor. Kupada birçok farklı isme forma şansı tanıyan Avcı'nın ligde ise ideal kadrosuna dönüş yapma düşüncesinde olduğu belirtildi. Başarılı hoca, Kayserispor maçında yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması konusunda oyuncularına net uyarılarda bulundu.

KARDEŞLER YÖNETECEK

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Pazar günü 19.00'da oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasını Arda Kardeşler yönetecek. Fırtına kardeşler ile bugüne kadar çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez yenildi.

MENDY GERİ DÖNÜYOR

Trabzonspor, 10 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Sivas deplasmanında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Kayserispor maçında forma giyemeyen Mendy'nin takımdaki yerini alması bekleniyor.

TEK HEDEF GALİP GELMEK

Gaziantep deplasmanında sakatlığı bulunan Pepe forma giyemeyecek. Zirve yarışında olabilmek ve toparlanma sürecini kayıpsız geçmek isteyen Karadeniz devi, Gaziantep FK maçından 3 puanla dönüp, başarı serisi yakalamayı hedefliyor.

DAHA AZ PUAN TOPLADI

Geçen yıl ligde ilk 14 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 26 puan elde eden Fırtına, bu sezon ise 3 puan az topladı. Karadeniz devi, bu yıl 14 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 23 puan elde etti.

ZİRVE İLE FARK ŞU AN 14

Fırtına ile zirve arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Deplasmanda Sivasspor ile 3-3 berabere kalan bordo-mavililer, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Son iki haftada 5 puan kaybeden Karadeniz devi 23 puanda kaldı ve liderin puanı 37.

4'TE 4 HESABI

Süper Lig'de ilk yarının bitmesine 5 hafta kaldı. Fırtına'nın zirve ile arasında 14 puan fark var. Karadeniz devi kalan 4 maçı da kazanmak istiyor.

KALAN MAÇLAR

GAZİANTEP (D)

SAMSUNSPOR

İSTANBULSPOR (D)

BAŞAKŞEHİR