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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Bakasetas sözleri! İlk 11'de neden yok

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor evinde Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:38 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 15:45
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Bakasetas sözleri! İlk 11'de neden yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Mondihome Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün Dünya Engelliler Günü. Sadece bugünlerde hatırlamamak gerekir. Recep Hoca ile 11 sene beraberdik. Çok iyi bir insan. Bir organizasyon hocası. 5 maçtır onlar da biz de kaybetmiyoruz. Bir organizasyon yapıyoruz, aynı zamanda oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bunun için maç kazanmamız gerekiyor. 5 maçın hepsini kazanabilirdik, bu benim düşüncelerimi değiştirmezdi."

"Kayserispor'a karşı nasıl baskı yaparız, nasıl hücum ederiz her şeyimiz zihnimizde hazır. Buradaki bütün oyuncuları yavaş yavaş görebilmek istiyoruz. Recep Hoca'ya bugün hariç kalan maçlarında başarılar diliyorum."

"BAKASETAS ÇOK KATKI SAĞLAMIŞ OYUNCU"

"Ne kadro çıkarırsak çıkaralım, kulüpteki çalışan bile belki bunu sorguluyordur. Bakasetas kulübe çok katkı sağlamış oyuncu, bugünle değerlendirmiyoruz. Bir şeyler denemeye çalışıyoruz. Baka'nın büyük oyunculuğunu tartışmıyorum bile."

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