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EMS YAPI SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak. Kritik müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Trabzonspor, kazanarak seri yakalamak istiyor. Sivasspor ise kendi sahasındaki şanssız performansını sonlandırmak istiyor. Trabzonspor'da Orsic ve Uğurcan Çakır maçta süre alamayacak. Kalede Muhammed Talha Tepe'nin forma giymesi bekleniyor. Sivasspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 18:30
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EMS YAPI SİVASSPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Trabzonspor maçı saat kaçta?

EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Dangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Rodrigues, Manaj

Trabzonspor: Taha, Mehmet, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK!

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapacak.

AVCI YENİLMEZLİK SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR!

Bordo-mavililerde, Nenad Bjilica'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilmezlik serisi yakalayan Abdullah Avcı, Sivas deplasmanında bu seriyi 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

SİVASSPOR KÖTÜ GİDİŞATI DURDURMAK İSTİYOR

Dört büyüklerden bu sezon ilk kez Trabzonspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, sahasında kötü gidişatına dur demek için mücadele edecek. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Sivasspor, taraftarı önünde bordo-mavilileri yenerek moral bulmak istiyor.

35. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 34 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 9, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip söz konusu maçlarda 38 gol atarken , konuk ekip Trabzonspor ise 48 gol kaydetti.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

Trabzonspor , Sivas'ta oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 7 mağlubiyet, 5 beraberlik elde etti. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavililer 1-0 kazanırken, Sivas'ta oynanan maçı ise ev sahibi takım 4-1 kazanmıştı.

ASpor CANLI YAYIN

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