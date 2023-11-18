Haberler Trabzonspor Sözleşmesini uzatmamıştı... Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas kararı!

Sözleşmesini uzatmamıştı... Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas kararı!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, kontratı sezon sonunda bitecek olan ve yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Anastasios Bakasetas'la ilgili kararını verdi. Bordo-mavililer, Yunan yıldızın bedelsiz gitmesine engel olmak için ara transferdeki teklifleri değerlendirmeye alacak. Bakasetas'la ilgilenen bir kulüp var. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:44
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Sözleşmesini uzatmamıştı... Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas kararı!

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anastasios Bakasetas'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Yunan yıldız, geçtiğimiz aylarda bordo-mavililerin yeni sözleşme teklifini kabul etmemişti. Bakasetas'ın bedavaya gitmesini istemeyen yönetim, bunun için ara transferde oyuncuya gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye alacak.

YUNANİSTAN'DAN TALİP VAR

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Bakasetas için şu anda en ciddi talibin AEK olduğu öğrenildi. Son şampiyon AEK, Yunanistan Milli Takımı'nın kaptanını kadrosuna katmak istiyor.

Bakasetas'ın kulüpteki geleceğiyle ilgili olarak teknik direktör Abdullah Avcı'yla yapacağı görüşmenin ardından 30 yaşındaki 10 numara konusunda izlenecek yol haritası netleşecek.

Trabzonspor'da bu sezon 10 maça çıkan Bakasetas, 3 gol atıp, 1 asist yaptı.

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