Haberler Trabzonspor Ateşleyen sözler

Ateşleyen sözler

Trabzonspor cuma akşamı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe galibiyetini taçlandırdı. Ancak maçın ilk yarısında bordo-mavili takım son derece etkisiz bir futbol sergiledi. İkinci devrede ise atılan gollerle galip gelindi ama geceye teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu yaptığı açıklamalar damga vurmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ateşleyen sözler

Trabzonspor cuma akşamı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe galibiyetini taçlandırdı. Ancak maçın ilk yarısında bordo-mavili takım son derece etkisiz bir futbol sergiledi. İkinci devrede ise atılan gollerle galip gelindi ama geceye teknik direktör Abdullah Avcı'nın maç sonu yaptığı açıklamalar damga vurmuştu. Hem öz eleştiri yapan ve kendi oyun anlayışını geliştirmeleri gerektiğini söyleyen hem de bireysel anlamda Mehmet Can, Baniya, Denswil gibi oyuncuların performanslarını isim vererek eleştiren teknik direktör Abdullah Avcı'nın, devre arasında ve maçın ardından soyunma odasında da talebelerine sert şekilde uyarılar yaptığı ortaya çıktı.

TEŞEKKÜR ETTİ VE UYARDI

Kulüp, Konya karşılaşmasıyla ilgili iki video yayınladı. İki videoda tecrübeli çalıştırıcının, oyuncularına eleştirilerde bulunduğu gözüküyor. Avcı'nın özellikle devre arasında kurduğu, "Pasın şiddeti, pasın kalitesi, hepsini size gösterdik. Ne oldu heyecan? Sezon mu bitti, şimdi birbirinize sarılın ve çıkıp maçı kazanın" cümlelerindeki sert çıkışı dikkat çekti. 60 yaşındaki hoca, karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik ederken, "Kalitemizi artıracağız, çok daha fazla çalışacağız. Herkese teşekkürler ama çok daha iyi olmak zorundayız" diye uyardı. Avcı'nın milli maç arasında takıma verdiği 5 günlük izinden sonra bu konu üzerinde durması bekleniyor.

AVCI DEMEK YÜKSELİŞ DEMEK

Konyasporu 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör değişimi işe yaradı. Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti. Karadeniz devi, başarılı hocanın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı. Fırtına, Bjelica yönetiminde 1.5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Avcı ile 4 maçlık dönemde 2.5 ortalamaya ulaştı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş - Başakşehir maçında ortalığı karıştıran karar! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı: Taraftarlar çılgına döndü…
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail sivillere bomba yağdırıyor! Gazze'nin kuzeyinde tüm hastaneler devre dışı: Bebekler ve doktorlar katledildi
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi!
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da zirve sesleri
Tek başına 12 puan aldı
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? | ÖKBYS sınav giriş belgesi sorgula
LA NİNA KIŞI NEDİR, NE DEMEK? | 2023-2024 kış nasıl geçecek, kar yağacak mı?
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Kasım
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 01:00
Marsilya Lens deplasmanında kayıp! Marsilya Lens deplasmanında kayıp! 00:59
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Hakan attı Inter 3 puanı aldı! Hakan attı Inter 3 puanı aldı! 00:57
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:45
Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! Kartal'dan Bakhtiyor açıklaması! 23:32
Daha Eski
Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! Potanın Perileri İzlanda'yı devirdi! 23:30
Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! Beşiktaş'tan Bakhtiyor açıklaması! 23:23
Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! Çakar'dan flaş hakem eleştirisi! 23:16
G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! 23:15
Erman Toroğlu kavga pozisyonunu yorumladı! Erman Toroğlu kavga pozisyonunu yorumladı! 23:12
Kartal: Kazanmayı hak ettik Kartal: Kazanmayı hak ettik 23:12