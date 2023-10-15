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Fernandez dönüyor

Hazırlık kampında sakatlık yaşayan İspanyol stoper milli arada hazır hale gelmek için uğraşıyor. Fernandez hırslı bir şekilde çalışıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 06:50
Fernandez dönüyor
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Joaquin Fernandez, kampta sakatlanmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, uzun süren tedavisinin ardından iyileşerek takımla çalışmalara başladı. 27 yaşındaki futbolcu milli arada tamamen hazır hale gelmeye çalışıyor. En son 23 Mayıs 2023'te La Liga'da Real Valladolid formasıyla Barcelona'ya karşı görev yapan oyuncunun maç oynamayı çok özlediğini söyleyerek "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kısa zamanda sahalara dönmek için elimden geleni yapıyorum" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı da onun bir an önce takıma katılmasını bekliyor. Böylece savunmadaki oyuncu yelpazesi genişlemiş olacak.
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