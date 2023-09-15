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Trabzonspor’da Ongjen Bakic ilk idmanına çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Ongjen Bakic takımla ilk idmanına çıktı. 5. hafta karşılaşmasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Karadeniz ekibinin yaptığı idmana 20 yaşındaki genç oyuncusu da katıldı. Detaylar haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 13:48 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 13:49
Trabzonspor’da Ongjen Bakic ilk idmanına çıktı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Bordo mavili takımın yeni transferi Ognjen Bakic de takıma katılıp, antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, ligin 5'inci haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 10.30'da yapılan idmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşti.

BAKIC VE LARSEN İDMANDA, 5 OYUNCU EKSİK

Bordo mavili takımda, sakatlığı süren Hüseyin ve Orsic, arka adalesinde ağrı yaşayan Teklic, mide bulantısı ve kusma şikayeti bulunan Göktan ve kendisi için planlanan özel antrenman sebebiyle Pepe de takımla idmana çıkmadı. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Fernandez takımdan ayrı çalışma yaparken milli takımdan dönen Larsen takımla birlikte idman yaptı. Trabzonspor'un son transferlerinden Ognjen Bakic de yeni takımına katılıp, Beşiktaş maçı hazırlıklarında yer aldı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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