Haberler Trabzonspor Ertuğrul Doğan'a tam destek

Ertuğrul Doğan'a tam destek

Trabzonspor taraftar dernekleri, bordo-mavili takım ve kulüp başkanı Ertuğrul Doğan’a destek açıklaması yaptı, “Bugün de yarın da başkanın yanındayız” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 06:50
Ertuğrul Doğan'a tam destek
Trabzonspor taraftar dernekleri, bordo-mavili takım ve Başkan Ertuğrul Doğan'a destek açıklaması yaptı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen dernek ve gruplar adına basın açıklaması yapan Rota Akçaabatlılar Taraftarlar Derneği Başkanı Bilal Pervanoğlu, Trabzonspor'a destek verirken süreç içerisinde en önemli şeyin sabırlı olunması gerektiğini anlattı. "Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna desteğimiz karşısında birçok ithamla karşılaştık" diye konuşan Pervanoğlu, transferler öncesi ve sonrasında kulüp başkanı ve ekibinin her zaman yanında olduklarını, tüm taraftarların da destek vermesi gerektiğini dile getirdi.
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