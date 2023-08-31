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TRANSFER HABERİ: Forvet arayan Trabzonspor'a flaş teklif! Menajerler o ismi önerdi

Son dakika spor haberi: Forvet arayan Trabzonspor'a menajerler İsviçreli yıldız Albian Ajeti'yi önerdi. Bordo mavili yönetim, teknik direktör Nenad Bjelica'nın kararına göre hareket edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Forvet arayan Trabzonspor'a flaş teklif! Menajerler o ismi önerdi

Karadeniz temsilcisi harıl harıl forvet arıyor. Birçok aday arasında şu aşamada Jean Pierre Nsame ilk sıradaki yerini koruyor. Bu sırada menajerler de Trabzonspor'a oyuncu önermeye devam ediyor. Son olarak yönetimin önüne gelen isim Albian Ajeti oldu. Celtic ile kontratı sezon sonunda bitecek olan İsviçreli yıldız hakkında araştırma yapan yönetim kararı ise teknik direktör Nenad Bjelica'ya bıraktı. Hırvat hoca, scout ekibi ve yurt dışındaki kaynaklarından son bilgileri alarak kararını idarecilere iletecek. 26 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli 1 milyon euro civarında. Arnavut asıllı futbolcuyla Gaziantepspor FK da ilgileniyor.

121 GOL VE 35 ASİST

Albian Ajeti, 3 yıl önce de Trabzonspor'un gündemine gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. 1.83 boyundaki forvet oyuncusu kariyerinde 302 karşılaşmaya çıktı. Fileleri 121 defa sarsarken, 35 de asist yaptı. 36 sarı kart gördü. Kariyerinde hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.

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