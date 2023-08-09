Papara Park

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan ve 1 sezondur isim sponsoru bulunmayan Akyazı Stadyumu'nun sponsorluk anlaşmasında mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, 'Papara' ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı. Trabzonspor'dan (KAP) yapılan açıklamaya göre, Papara Elektronik ile stadyum isim sponsorluğunun yanı sıra diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalandı. Buna göre, 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk yapılan anlaşma karşılığında Trabzonspor'a yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1 milyar 416 milyon TL ödeme yapılacak. Yıllık bedel her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında artırılacak.

TARİHİN EN BÜYÜK ANLAŞMASI

Anlaşmadan elde edilecek kazancın önemli kısmı, kulübün Bankalar Birliği'ne olan borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Yapılan anlaşma bordo-mavili camianın tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması olarak kayıtlara geçmiş durumda.

ÇOK ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA

Başkan Ertuğrul Doğan ve Papara CEO'su Emre Kenci açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kongre dönemindeki vaatlerinden en önemlisinin kulübü sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak olduğunu hatırlatan Doğan, "Çok önemli bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Kulüp tarihimizin en büyük çaplı anlaşması olarak tarihe geçen bu anlaşma hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda çok ciddi bir itici güç olacaktır" ifadelerini kullandı.

KENCİ: ORTAKLIĞIMIZI İLERİ TAŞIDIK

Papara CEO'su Emre Kenci de yaptığı açıklamada, "Papara'nın ilk spor kulübü sponsorluğu olan Trabzonspor'la ilişkimiz, 2018'den bu yana sürüyor. Spor yatırımlarımızı Papara'nın lider konumuna yakışır şekilde genişletiyoruz. Ayrıntılarını önümüzdeki günlerde paylaşacağımız bu kapsamlı sponsorluk anlaşmasıyla Trabzonspor'la olan ortaklığımızı bir adım ileri taşıyoruz" dedi.

PAPARA HAKKINDA

Papara, KPMG tarafından Global FinTech 100'de listelenen Türkiye'nin lider FinTech şirketidir. 2016 yılında finansal hizmetleri herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli hâle getirmek amacıyla kurulan Papara'nın 16 milyondan fazla bireysel kullanıcısı, aralarında Uber, Yandex gibi şirketlerin de bulunduğu 1.500'ü aşkın ticari kullanıcısı vardır. 570'ten fazla çalışanı olan ve Happy Place to Work®️ kapsamında Türkiye'nin en mutlu işyerleri arasında gösterilen Papara, ürün ve hizmetlerini daha geniş coğrafyalara yayarak bölgenin lider ve rekabetçi finansal teknoloji şirketi olmayı hedefliyor.