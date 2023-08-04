Trabzonspor Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz ile sözleşme uzattı

Trabzonspor, genç futbolcuları Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz ile sözleşme yeniledi.

Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, Genel Sayman Sami Karaman ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ceyhun Eskici ve Hüseyin Ekşi'nin katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreniyle Arif Boşluk'un sözleşmesi 2028, Ali Şahin Yılmaz'ın ise 2027 yılına kadar uzatıldı.

İmza töreninde konuşan Başkan Yardımcısı Yahya Karahasan, "Akademimizden A Takım'a yükselen Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz'ı izlediğimizde büyük gurur ve sevinç yaşıyoruz. Kendilerine çok güveniyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Törenin ardından duygularını aktaran Arif Boşluk, "Geçen sezon devre arası kampından beri hayalini kurduğum Trabzonspor A takımında çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah Türkiye kariyerim boyunca Trabzonspor'da oynarım, sonrasında da daha ileriye doğru devam ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" cümlelerine yer verdi.

Ali Şahin Yılmaz ise bordo-mavili forma altında uzun yıllar forma giymek istediğini belirterek, "Çocukluğumdan beri fanatiği olduğum kulübüm Trabzonspor'da sözleşmemi uzattığım için çok mutlu ve gururluyum. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur" ifadelerine yer verdi.