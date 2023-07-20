2 hazırlık maçı daha

Karadeniz devi, ilk etapta 3 hazırlık maçı oynadı. Bordo-mavililer, ikinci kamp döneminde 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile olmak üzere 2 karşılaşma daha yapacak.

Amdouni 20 milyona gitti

Geçen sezon Trabzonspor'un yakından ilgilendiği ve transferinde de önemli aşama kaydettiği isimlerden biri olan Zeki Amdouni'den flaş transfer. 22 yaşındaki santrfor, 20 milyon euro'ya İngiltere'nin yolunu tuttu, Burnley'ye transfer oldu.

Boğuşlu görevinden alındı

Kaleci antrenörü Alper Boğuşlu, teknik direktör Bjelica'nın gelmesi sonrası görevine devam etmişti. Ancak Bjelica, yönetime Boğuşlu'nun yerine Hırvat bir kaleci antrenörü getirmek istediğini söyledi. Böylelikle Boğuşlu, A takımdaki görevinden ayrıldı.