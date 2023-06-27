Panzerleri Vitik yıktı

U-21 Avrupa Şampiyonası'nda Trabzonspor'un listesinden yer alan stoperlerden Martin Vitik güne damgasını vurdu. 20 yaşındaki savunmacı, Almanya karşısında 88. dakikada kaydettiği golle Çekya'nın maçı 2-1 kazanmasını sağladı.
U-21Avrupa Şampiyonası'nda Trabzonspor'un listesinden yer alan stoperlerden Martin Vitik güne damgasını vurdu. 20 yaşındaki savunmacı, Almanya karşısında 88. dakikada kaydettiği golle Çekya'nın maçı 2-1 kazanmasını sağladı. 20 yaşındaki stoper "Maçın oyuncusu" seçildi. Sparta Prag, Vitik için bordomavili kulüpten 3 milyon euro bonservis istemişti.