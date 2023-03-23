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Trabzonspor'da başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi kesinleşti

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula gidilirken başkanlığa tek aday olan Ertuğrul Doğan'ın listesi, divan başkanlık kurulu başkanlığına sunuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 10:23
Trabzonspor'da başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi kesinleşti

Trabzonspor'da hafta sonu gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesi tek başkan adayı olan kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi, divan başkanlık kurulu başkanlığına sunuldu.

Başkan adayı Doğan'ın listesi, yönetim kurulu üyesi Zeyyat Kafkas ve Sami Karaman tarafından divan başkanlık kurulu başkanlığına teslim edildi.

Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:

Asil üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yayha Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.

Yedek üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

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