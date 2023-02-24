Hakem faciası

Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elendi. İlk maçı Akyazı'da 1-0 alan ekibimiz dün karşılaşmaya çok iyi başladı. Birçok net pozisyon bulan temsilcimiz, 26. dakika Bakasetas ile bir de penaltı kaçırdı. Tura yakın olan takım bizdik ancak İspanyol hakem Mateu Lahoz umutlarımıza set çekti. Maç başından itibaren oldukça sert oynayan ev sahibine ilk sarı kartı 59. dakikada gösteren Lahoz, Trabzonspor lehine 47'de verdiği penaltı kararını ise VAR'da izledi.

İKİNCİ BEBEK VAKASI

Pozisyonu VAR'da defalarca izleyen İspanyol düdük, kararını değiştirdi ve penaltıyı iptal etti. Yine pes etmedik. 61'de Denswil ile beraberliği sağladık. Yine VAR anlamsız bir şekilde iptal etti. Hakemlerin taraflı kararları sonrası 23 gol girişiminde bulunduğumuz, 5 isabetli şut çektiğimiz, tek kale oynadığımız maçta elendik. Lahoz son derece kötü yönetimiyle, daha önce F.Bahçe'yi katleden İvan Bebek'i hatırlattı.

FIRTINA'DA 5 EKSİK

Karadeniz devinde dünkü Basel karşılaşmasında Slovak orta saha Marek Hamsik, merkez orta saha Dorukhan Toköz ve Boşnak sağ kanat Edin Visca, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı. Montasser Lahtimi ve Gaziantep FK'dan alınan 28 yaşındaki Sırp sağ kanat Lazar Markovic ise UEFA kadrosunda olmadıkları için forma giyemedi.

ABDULLAH AVCI 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Basel'e konuk olan Trabzonspor, rakibiyle geçen hafta yaptığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, savunmanın sağ ve sol kanadında değişikliğe gitti. Sağ bekte Peres'in yerine Bartra, solda ise Eren'in yerine ilk maçın golünü atan Larsen, forma giydi. 46. dakikada Hugo'nun yerine Peres girdi.