Basel'den Trabzonspor açıklaması! "Böyle anlarda..."

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turundaki ilk maçında Basel'i ağırlayacak.

16 Şubat Perşembe günü saat 20.45 başlayacak mücadele öncesi İsviçre ekibi, bordo-mavili kulüple ilgili bir açıklama yayınladı.

Basel'den yapılan açıklamada "Kulübümüz bir hafta önce deprem felaketi ile karşı karşıya kalan bir ülkeye seyahat edecek. Böyle anlarda futbolun bir önemi kalmıyor. Trabzonspor'un yaptığı harika kampanya için teşekkür ediyor ve olabildiğince çok taraftarın bilet almasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.