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Basel'den Trabzonspor açıklaması! "Böyle anlarda..."

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü temsilcimiz Trabzonspor'a konuk olacak Basel, mücadele öncesi bir açıklama yayınladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:14
Basel'den Trabzonspor açıklaması! "Böyle anlarda..."

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turundaki ilk maçında Basel'i ağırlayacak.

16 Şubat Perşembe günü saat 20.45 başlayacak mücadele öncesi İsviçre ekibi, bordo-mavili kulüple ilgili bir açıklama yayınladı.

Basel'den yapılan açıklamada "Kulübümüz bir hafta önce deprem felaketi ile karşı karşıya kalan bir ülkeye seyahat edecek. Böyle anlarda futbolun bir önemi kalmıyor. Trabzonspor'un yaptığı harika kampanya için teşekkür ediyor ve olabildiğince çok taraftarın bilet almasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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