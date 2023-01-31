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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Dino Hotic'in transferinde Konyaspor rakip oldu!

Ocak transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Trabzonspor'da düğmeye basıldı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fırtına Visca'nın alternatiflerini aramaya başladı. Dino Hotic'i gündemine alan bordo mavililere transferde sürpriz rakip çıktı. İşte detaylar... | Fotomac.com.tr (Dış haberler)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 10:16
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Dino Hotic'in transferinde Konyaspor rakip oldu!

Hatayspor mağlubiyeti sonrası transferde harekete geçen bordo mavililer hücum hattına takviye yapmak istiyor. Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala Abdullah Avcı Edin Visca'nın alternatifini aramaya başladı.

Belçika basınında yer alan habere göre Fırtına, Cercle Brugge'den Dino Hotic'i gündemine almıştı. Fırtına'nın radarında olan Bosnalı milli oyuncuya Konyaspor'da talip oldu. Oyuncu Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı aktarılırken Abdullah Avcı'nın transferi onayladığına yer verildi.


27 yaşındaki Sloven asıllı Bosna Hersekli oyuncu bu sezon Belçika Ligi'nde 4 gol atıp, 1 de asist yaptı. Hotic'in Transfermarkt verilerine göre değeri 1.8 milyon euro. Bosnalı oyuncunun Haziran 2023'de sözleşmesi sona eriyor.

MALİYETİ UYGUN

Maribor altyapısından yetişip uzun yıllar A Takım formasını da giydikten sonra Belçika'da Cercle Brugge'e transfer olan Dino Hotic, alt yaş kategorilerinde Slovenya Milli Takımı'nda oynamıştı. A Milli Takım tercihini ise Bosna-Hersek Milli Takımı'ndan yana kullanan oyuncu, ülkesi için de 4 kez şans buldu. Dino Hotic, 94 kez sahaya çıktığı Belçika Ligi'nde ise 16 gol atıp 15 de asist yaptı. Skorer kimliğinin yanı sıra sürati ve birebirlerdeki etkili performanslarıyla dikkat çeken oyuncunun maliyetinin de uygun olması Trabzonspor'un iştahını kabartıyor.

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