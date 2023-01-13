TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına transferlerini Serie A'dan yapacak!

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile teknik direktör Abdullah Avcı arasında yapılan görüşmede gelecek sezon yapılacak transfer planlaması üzerinde duruldu…

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre Ahmet Ağaoğlu şampiyonluğun geldiği geçen sezon Serie A'dan gelen oyuncuların kendilerine yaptığı katkıdan bahsetti. İtalya Ligi üzerinde durmayı önerdi. Abdullah Avcı da bu öneriyi kabul etti.

Tecrübeli teknik adam, Serie A'nın sertliği ile Süper Ligin sertliğinin paralel olduğundan bahsetti. Gelecek sezon transferleri için ortak kanıya varıldı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncular için görüşmelerin hemen başlaması konusunda ortak fikre varıldı.

Serie A'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncular arasında dikkat çekenler ise şu şekilde:

Roma - Belotti, Smalling, El Shaarawy, Napoli - De Vriej, Juan Jesus, Atalanta - Muriel, Inter - Gagliardini, Juventus - Cuadrado, Alex Sandro.