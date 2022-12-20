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Trabzonspor 10 yıl sonra Samsunspor ile karşı karşıya gelecek!

Karadeniz'in iki güçlü ekibi Trabzonspor ve Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ve Samsunspor, 10 yıl sonra ilk bir müsabakada rakip olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 13:16
Trabzonspor 10 yıl sonra Samsunspor ile karşı karşıya gelecek!
Trabzonspor, 5. turdan başladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u konuk edecek. Karadeniz derbisinde iki takım 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.

Trabzonspor, Katar'da düzenlenen ve Arjantin'in şampiyonluğuyla sonuçlanan 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda konuk edeceği Samsunspor karşısında çıkacak.

Akyazı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde 7. sırada giren Trabzonspor, Avrupa'da ise yoluna UEFA Konfederasyon Kupası'nda devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edeceği Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor müsabakasını kazanması halinde son 16'ya kalacak olan bordo-mavililer, bu kategoride de yoluna devam edecek.

10 YIL SONRA KARŞILAŞACAKLAR
Trabzonspor ile Samsunspor, 10 yıllık bir aradan sonra ilk kez resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecekler. İki takım en son 15.01.2012 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda karşılaşmıştı. Ev sahibi bordo-mavililer müsabakadan 4-0 galip ayrılmıştı. Söz konusu dönemden sonra iki takım ilk kez resmi bir müsabakada karşılaşacaklar.

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