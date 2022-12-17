Evinde kasırga gibi

Akyazı'da Süper Lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken ve sadece 4 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise 7 maçta rakiplerine 12 kez geçit verdi. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda da 10 gol yedi. Dış sahadaki 11 resmi maçta kalesinde 22 gol gördü. Toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.
Akyazı'da Süper Lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken ve sadece 4 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise 7 maçta rakiplerine 12 kez geçit verdi. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda da 10 gol yedi. Dış sahadaki 11 resmi maçta kalesinde 22 gol gördü. Toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.