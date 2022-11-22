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Trabzonspor transferde önceliğini belirledi! İlk hedef...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor, ilk olarak bu sezon pek verim alamadığı hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 13:17
Trabzonspor transferde önceliğini belirledi! İlk hedef...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 13 maçta forvet hattının iki önemli ismi Gomez ve Umut Bozok'tan istediği verimi alamayan, gol noktalarında ise geçen sezonun gerisinde kalan Trabzonspor, forvet hattına sorun çözücü golcü bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Orta saha ile forvet hattı arasındaki soruna da çözüm arayan Abdullah Avcı, orta sahadaki yığılmaya Dünya Kupası arasında yeni bir formül arayacak.

SOĞUK FORVET

Trabzonspor'un forvet hattına son 3 yılda Shörloth ve Cornelius damga vurmuştu. Norveçli Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol ve 11 asistle oynamıştı. Onun ardından gelen Cornelius ise şampiyonluğun önemli aktörlerinden biri oldu ve 49 resmi müsabakada 20 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. İki oyuncunun da özelliği Kuzey Avrupa'da, İskandinav ülkelerinden olması. Bu iki futbolcunun ardından Karadeniz ekibi, aradığı forvet oyuncusuna kavuşmuş değil.

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Trabzonspor, bu sezon ise forvet hattı için Uruguaylı Gomez'i transfer etti. Ligin 5. haftasında Ümraniyespor ile oynanan maçta kadroda olan ancak forma giyemeyen Gomez, 8 maçta 1 gol kaydetti. Takıma geç katılan Uruguaylı futbolcu, Dünya Kupası'nda Suarez ve Cavani'nin arkasında kendini göstermeye çalışacak.

Trabzonspor'un transfer döneminin son günlerinde Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Bozok, yeni takımı Trabzonspor'a beklenen katkıyı henüz veremedi, ligde 9 mücadelede 2 gol attı.

RAKİP SAVUNMAYI YORACAK, PANİĞE İTECEK ORGANİZASYONLAR

Forvet hattından beklediği verimi alamayan Trabzonspor, 2 ve 3. bölgelerdeki sorunu çözebilecek forvet oyuncusu üzerinde duruyor. Sezon başında orta sahaya ciddi bir yığılma yapan Karadeniz ekibi, sakatlıkların da yaşanmasıyla bazı bölgelerde sorun yaşadı. Abdullakdir Ömür ve Yusuf Yazıcı'dan beklediği katkıyı alamayan Avcı, Dünya Kupası arasında rakip savunmayı daha çok yoracak, paniğe itecek organizasyonlar üzerinde duracak.

OCAK ARAYIŞI

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hücum hattında eksikleri giderme noktasında beklediği verimi alamaması halinde ocak ayında başlayacak transfer döneminde transfere ağırlık verecek. İlk planda forvet hattını düşünen Karadeniz ekibi, Artem Dovbyk ve Vladimir Sychevoy için nabız yoklamaya devam ediyor.

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