Ahmet Ağaoğlu: UEFA terazisi şaşmaz!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Bizim grupta yer alan Kızılyıldız, Sırbistan şampiyonu olursa gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu herhalde, iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan bir değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz, hep doğru tartar." dedi.

İşte o sözler;

"Burada hem Fenerbahçe hem Trabzonspor hem Başakşehir hem Sivasspor'a çok büyük sorumluluk düşüyor. Erittiğimiz ülke puanı için önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'nin de mücadele edebileceği bir gruba düştüğünü düşünüyorum."

"Ülke futbolu olarak bugüne geldiğimiz noktayı iyi analiz etmemiz lazım. Bunda hepimizin çok büyük sorumluluğu var. Algılar üstünden kendi takımlarımızın başarısı için koşarken ne kadar yanlış varsa hepsini yaptık ve şu anda bulunduğumuz durum bu."

"Şansımız da yardım ederse, maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği yüksek olursa çıkabileceğimiz bir grup. Aslında bize G çıkmıştı, ben de o grubu isterdim ama 2 Fransız aynı grupta olamayacağı için H Grubu'na gittik. Bulunduğumuz grup çok dengeli."

"Bizim grupta yer alan Kızılyıldız, Sırbistan şampiyonu olursa gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu herhalde, iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan bir değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz, hep doğru tartar."