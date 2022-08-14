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Trabzonspor Edin Visca'nın ameliyat edildiğini duyurdu!

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında oynadığımız Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan Edin Visca Ameliyat edildi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada Bosna Hersekli futbolcunun başarılı bir ameliyat geçirdiği duyuruldu.a

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:56
Trabzonspor Edin Visca'nın ameliyat edildiğini duyurdu!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelmişti.

Zorlu karşılaşmada Edin Visca'nın kolu kırılmıştı.

Trabzonspor, Edin Visca'nın ameliyat edildiğini duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynadığımız Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Vişça bugün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır.

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